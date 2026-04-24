الجمعة 24 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة تحذّر: ذخائر غير منفجرة تهدد إعادة إعمار غزة

فريق من الأمم المتحدة يعثر على ذخائر غير منفجرة في غزة
24 ابريل 2026 22:48

حذّرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من التلوث الشديد في قطاع غزة بذخائر لم تنفجر وتقتل المدنيين وتشوههم بانتظام، وتهدّد جهود إعادة الإعمار على المدى الطويل.
وأشارت إلى أنّ هذه القنابل والقذائف، بل وحتى الرصاصات، باتت منتشرة في مختلف أنحاء القطاع منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.
ويُظهر مسح، أجرته دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS)، أنّ أكثر من ألف شخص لقوا حتفهم في غزة نتيجة وجود هذه الذخائر.
غير أنّ الحصيلة الفعلية "يرجّح أن تكون أعلى بكثير"، وفق ما قال يوليوس فان دير فالت، المسؤول عن هذه الدائرة في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، أنّ "نحو نصف الضحايا من الأطفال".
وأوضح فان دير فالت أنّ الدائرة الأممية لم تتمكّن بعد من تقييم حجم المشكلة بالكامل، لكن البيانات المتاحة تُظهر "كثافة مرتفعة" من التلوث بالذخائر غير المنفجرة في القطاع.
وقد أحصت الدائرة، حتى الآن، أكثر من ألف ذخيرة خلال عمليات نفّذتها على مدى العامين ونصف العام الماضيين.
وأشار إلى أنّ ذلك يعادل "ذخيرة واحدة كل 600 متر تقريبا"، لافتا إلى أنّ هذا الرقم يقتصر على ما تم رصده فقط.

المصدر: آ ف ب
