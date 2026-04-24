السبت 25 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
ترامب يتحدث عن عرض إيراني لتلبية مطالب أميركا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
24 ابريل 2026 23:48

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ​اليوم الجمعة، إن إيران تعتزم تقديم عرض يهدف إلى تلبية ⁠المطالب الأميركية.
وأضاف ترامب، في مقابلة ​عبر الهاتف مع وكالة رويترز للأنباء "سيقدمون عرضا وسنرى ​ما ‌سيحدث"، مشيرا إلى ⁠أنه ​لا يعرف بعد ماهية هذا العرض.
وعندما سُئل عن الطرف الإيراني الذي تتفاوض ‌معه الولايات المتحدة، قال ترامب "لا أريد ‌أن أقول ذلك، لكننا نتعامل مع الأشخاص الذين ​يتولون المسؤولية الآن".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين، في وقت سابق اليوم الجمعة، إن ترامب يعتزم إيفاد ‌المبعوثين ستيف ويتكوف ​وجاريد كوشنر لإجراء محادثات مع موفد إيراني في إسلام آباد، وإن ​من ‌المقرر ⁠أن ‌يغادر المبعوثان ‌صباح غد السبت إلى العاصمة الباكستانية.

أخبار ذات صلة
واشنطن: مستعدون لحسم المواجهة مع إيران عسكرياً
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: الاعتداءات الإيرانية تخلق بيئة غير آمنة للتجارة العالمية
آخر الأخبار
مقاتلة على متن حاملة الطائرات «يو إس إس جيرالد آر فورد» في البحر الأحمر (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: مستعدون لحسم المواجهة مع إيران عسكرياً
25 ابريل 2026
تصاعد الدخان من قرية في جنوب لبنان جراء ضربة نفذها الجيش الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: الدبلوماسية لا التصعيد السبيل الوحيد للحل المستدام
25 ابريل 2026
سفن وقوارب في مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: الاعتداءات الإيرانية تخلق بيئة غير آمنة للتجارة العالمية
25 ابريل 2026
نساء فلسطينيات يسرن بين أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا - أرشيفية
الأخبار العالمية
«أرجوان».. مبادرة نسائية لتعزيز الهوية الفلسطينية
25 ابريل 2026
البابا ليو الرابع عشر
الأخبار العالمية
بابا الفاتيكان يندد بقتل المحتجين بإيران
25 ابريل 2026
