ترامب يتحدث عن عرض إيراني لتلبية مطالب أميركا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ​اليوم الجمعة، إن إيران تعتزم تقديم عرض يهدف إلى تلبية ⁠المطالب الأميركية.

وأضاف ترامب، في مقابلة ​عبر الهاتف مع وكالة رويترز للأنباء "سيقدمون عرضا وسنرى ​ما ‌سيحدث"، مشيرا إلى ⁠أنه ​لا يعرف بعد ماهية هذا العرض.

وعندما سُئل عن الطرف الإيراني الذي تتفاوض ‌معه الولايات المتحدة، قال ترامب "لا أريد ‌أن أقول ذلك، لكننا نتعامل مع الأشخاص الذين ​يتولون المسؤولية الآن".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين، في وقت سابق اليوم الجمعة، إن ترامب يعتزم إيفاد ‌المبعوثين ستيف ويتكوف ​وجاريد كوشنر لإجراء محادثات مع موفد إيراني في إسلام آباد، وإن ​من ‌المقرر ⁠أن ‌يغادر المبعوثان ‌صباح غد السبت إلى العاصمة الباكستانية.