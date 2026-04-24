ترامب يتحدث عن عرض إيراني لتلبية مطالب أميركا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن إيران تعتزم تقديم عرض يهدف إلى تلبية المطالب الأميركية.
وأضاف ترامب، في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة رويترز للأنباء "سيقدمون عرضا وسنرى ما سيحدث"، مشيرا إلى أنه لا يعرف بعد ماهية هذا العرض.
وعندما سُئل عن الطرف الإيراني الذي تتفاوض معه الولايات المتحدة، قال ترامب "لا أريد أن أقول ذلك، لكننا نتعامل مع الأشخاص الذين يتولون المسؤولية الآن".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين، في وقت سابق اليوم الجمعة، إن ترامب يعتزم إيفاد المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لإجراء محادثات مع موفد إيراني في إسلام آباد، وإن من المقرر أن يغادر المبعوثان صباح غد السبت إلى العاصمة الباكستانية.