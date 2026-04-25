مبعوثا ترامب يتوجهان إلى باكستان للتفاوض مع إيران

غادر ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثا الرئيس الأميركي إلى العاصمة الباكستانية، اليوم السبت، في محاولة لإطلاق جولة مفاوضات جديدة مع وفد من إيران.

وأكد البيت الأبيض أن ويتكوف وكوشنر غادرا إلى إسلام آباد حيث سيجريان "محادثات شخصيا" مع ممثّلين عن الجانب الإيراني.

وذكرت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن المبعوثين الأميركيين سيزوران باكستان "لإجراء محادثات... مع ممثلين عن الوفد الإيراني".

وقالت "تواصل الإيرانيون، كما دعاهم الرئيس، وطلبوا إجراء هذه المحادثات بشكل مباشر"، معربة عن أملها في أن "تكون هذه المحادثات مثمرة وأن تُسهم في دفع عجلة التوصل إلى اتفاق".

وأشارت إلى أن نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، الذي قاد أول جولة مفاوضات في إسلام آباد قبل أسبوعين، لن ينضم إلى المحادثات في الوقت الراهن لكنه سيكون على أهبة الاستعداد "للسفر إلى باكستان إذا لزم الأمر".