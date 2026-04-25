فرنسا واليونان تمددان اتفاق التعاون الاستراتيجي بينهما

مددت فرنسا واليونان، اليوم السبت، اتفاق التعاون الاستراتيجي بينهما لخمس سنوات أخرى، وتعهدتا بالتعاون بشكل أوثق في مجال الدفاع.

ووصف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الحدث بأنه "يوم تاريخي" في تصريحات بعد مراسم التوقيع على الاتفاق في العاصمة اليونانية أثينا بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال الزعيمان إن الاتفاق جزء من جهود مبذولة من أجل اتحاد أوروبي أكثر استقلالية في السياسة العسكرية والخارجية.

من جانبه، قال ماكرون "نهدف إلى إلهام باقي أوروبا وتعزيز الدعائم الأوروبية لحلف شمال الأطلسي (ناتو)".

وفي حديثه إلى ميتسوتاكيس، قال ماكرون إن فرنسا ستقف إلى جانب أثينا، حال توجيه تهديد إلى اليونان.

وكان اتفاق التعاون الاستراتيجي بين فرنسا واليونان قد وُقع في عام 2021 بين ماكرون وميتسوتاكيس. وشمل الاتفاق بندا للدفاع المشترك والتزامات من قبل اليونان لشراء سفن حربية فرنسية بقيمة 3 مليارات يورو على الأقل، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم السبت.