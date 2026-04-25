إغلاق الطريق إلى مطار باماكو إثر معارك في مالي

أفاد مسافرون ‌أن الأشخاص الذين حاولوا الوصول إلى مطار العاصمة المالية باماكو وجدوا ⁠أنفسهم، اليوم السبت، داخل منطقة القتال وسط إطلاق نار كثيف على مقربة وتحليق طائرات هليكوبتر فوقهم.

وقال شاهد من رويترز واثنان من السكان إنهم سمعوا دوي انفجارين قويين وإطلاق نار متواصل قرب قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في شمال العاصمة باماكو، مشيرين إلى أن إطلاق النار في المنطقة بقي يتكرر لساعات عدة.

وأفادت مذكرة أمنية للأمم المتحدة بوقوع "هجمات معقدة متزامنة" في كاتي بالقرب من مطار باماكو وفي مدن وبلدات في الشمال، منها موبتي وغاو وكيدال. وقال شاهد من مدينة سيفاري في وسط مالي "يمكن سماع دوي ⁠إطلاق النار في كل مكان".

ونصحت وزارة الخارجية البريطانية، رعاياها بعدم السفر إلى مالي في أعقاب الهجمات التي شهدتها مواقع عديدة قي البلاد.

وحثت السفارة الأميركية في مالي رعاياها على البقاء في أماكنهم.

ولم تعلن أي جهة، حتى الآن، مسؤوليتها عن هجمات اليوم.