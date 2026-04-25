الأحد 26 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
السيسي يحذر من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة المنطقة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية)
26 ابريل 2026 01:57

القاهرة (وكالات)

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط تحت دعاوى أيديولوجية متطرفة. 
 وقال السيسي، في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن منطقة الشرق الأوسط، تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى أيديولوجية متطرفة.
 وأضاف أن الطريق الأمثل لمستقبل هذه المنطقة، لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام لتحقيق الاستقرار، وهو السبيل الوحيد؛ كي يعم الخير على الجميع. وأكد ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية، مشيراً إلى أن الحلول السياسية والمفاوضات، هي السبيل الأمثل، لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار.
وأشار السيسي إلى إدانة مصر بكل وضوح وحزم، الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، مؤكداً رفض بلاده القاطع، لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها، معلنة دعمها الكامل لها.

وزيرا خارجية البحرين ومصر يبحثان هاتفياً مستجدات الأوضاع الإقليمية
تواصل الإدانات العربية للمخطط الإرهابي ضد أمن واستقرار الإمارات
جانب من زيارة القائم بأعمال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية البحرينية المستشفى الإماراتي العائم بالعريش (الصور من وام)
الأخبار العالمية
«الملكية للأعمال الإنسانية البحرينية» تشيد بدور الإمارات في دعم غزة
26 ابريل 2026
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يؤكد أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز
26 ابريل 2026
يتصاعد الدخان في لبنان عقب استهداف إسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تمنع سكان 59 قرية بجنوب لبنان من العودة
26 ابريل 2026
صبي يجلس على قمة تل يُطل على مخيم للاجئين قرب الحدود التشادية السودانية (رويترز)
الأخبار العالمية
السودان في صدارة أشد أزمات الجوع عالمياً عام 2025
26 ابريل 2026
جندي يقف في موقعه حاملاً سلاحه خلال هجوم على قاعدة عسكرية الرئيسية في مالي (رويترز)
الأخبار العالمية
مالي: مسلحون يشنون هجمات معقدة على قواعد عسكرية
26 ابريل 2026
