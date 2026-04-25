السيسي يحذر من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة المنطقة

القاهرة (وكالات)



حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط تحت دعاوى أيديولوجية متطرفة.

وقال السيسي، في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن منطقة الشرق الأوسط، تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى أيديولوجية متطرفة.

وأضاف أن الطريق الأمثل لمستقبل هذه المنطقة، لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام لتحقيق الاستقرار، وهو السبيل الوحيد؛ كي يعم الخير على الجميع. وأكد ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية، مشيراً إلى أن الحلول السياسية والمفاوضات، هي السبيل الأمثل، لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار.

وأشار السيسي إلى إدانة مصر بكل وضوح وحزم، الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، مؤكداً رفض بلاده القاطع، لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها، معلنة دعمها الكامل لها.