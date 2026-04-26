الأحد 26 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
ترامب يصدر تعليقاً بشأن حادثة إطلاق النار خلال حفل العشاء

ترامب خلال مؤتمر صحفي
26 ابريل 2026 08:39

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المشتبه به الذي اقتحم فندق حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض وأطلق النار بأنه "ذئب منفرد.. مختل عقلياً".. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض عقب الحادثة.
وأفادت مصادر أميركية بأن المشتبه به في حادث إطلاق النار الذي وقع خلال حفل العشاء رجل يبلغ من العمر 31 عاماً من ولاية كاليفورنيا.

 

من جانبها، قالت عمدة واشنطن العاصمة، موريل بوزر، إن المشتبه به في حادث إطلاق النار يُعتقد أنه كان يعمل بمفرده، مشيرة إلى أنه لا يوجد سبب للاعتقاد في الوقت الراهن بتورط أي شخص آخر.

 

وبدورها، قالت المدعية العامة الأميركية، جينين بيرو، إن المشتبه به وُجّهت إليه تهم تتعلق بالأسلحة النارية والاعتداء، وأنه سيمثل أمام المحكمة غداً.

المصدر: وام
