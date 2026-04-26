الأحد 26 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
قادة العالم يعربون عن "صدمتهم" بعد إطلاق النار في حفل مراسلي البيت الأبيض

ترامب يتحدث خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، بعد حادثة إطلاق النار
26 ابريل 2026 14:44

عبّر قادة العالم عن صدمتهم بعد أن أطلق مسلح النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن ليل السبت في حضور الرئيس دونالد ترامب، وأعربوا عن ارتياحهم لعدم وقوع إصابات. 
وقالت سلطات إنفاذ القانون الأميركية إن المشتبه به الوحيد، المسلح، أوقف وسيمثل الاثنين أمام محكمة فيدرالية.
وفي ما يأتي أبرز ردود الفعل الدولية:
 كير ستارمر
أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأحد عن "صدمته إزاء المشاهد في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن".
وأضاف في منشور على منصة إكس أن "أي اعتداء على مؤسسات ديموقراطية أو حرية الصحافة يجب أن يدان بأشد العبارات".
إيمانويل ماكرون 
دان الرئيس الفرنسي هجوما "غير مقبول"، معربا عن "دعمه" لدونالد ترامب. 
وكتب ماكرون على منصة إكس "الهجوم المسلح الذي استهدف رئيس الولايات المتحدة الليلة الماضية أمر غير مقبول. لا مكان للعنف في الديموقراطية. أعرب عن دعمي الكامل لدونالد ترامب".
 ناريندرا مودي 
قال رئيس الوزراء الهندي إنه "شعر بالارتياح عندما علم أن الرئيس ترامب والسيدة الأولى ونائب الرئيس بخير ولم يصبهم أي أذى".
وكتب على منصة إكس "أتمنى لهم السلامة والعافية الدائمة. لا مكان للعنف في الديموقراطية ويجب إدانته بشكل قاطع". 
 مارك كارني 
قال رئيس الوزراء الكندي إنه "يشعر بالارتياح لأن الرئيس والسيدة الأولى وجميع الضيوف بخير".
وأضاف كارني على منصة إكس "لا مكان للعنف السياسي في أي ديموقراطية، وأتضامن مع جميع أولئك الذين هزهم هذا الحدث المقلق".
 كلاوديا شينباوم 
كتبت الرئيسة المكسيكية على منصة إكس "من الجيد أن الرئيس ترامب وزوجته بأمان في أعقاب الأحداث الأخيرة. نرسل لهما احترامنا".
وأضافت شينباوم "لا يجب أن يكون العنف هو السبيل أبدا".
 أورسولا فون دير لايين 
أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن "ارتياحها" لأن ترامب وزوجته ميلانيا والحاضرين في حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض لم يتعرضوا لأي أذى.
 بيدرو سانشيز 
دان رئيس الوزراء الإسباني "الهجوم الذي وقع الليلة على الرئيس (ترامب)".
وكتب سانشيز على منصة إكس "العنف ليس الحل أبدا. لن تتقدم الإنسانية إلا من خلال الديموقراطية والتعايش والسلام".
 شهباز شريف 
قال رئيس الوزراء الباكستاني إنه "صُدم بشدة من حادث إطلاق النار المقلق".
وأضاف شريف على منصة إكس "أشعر بالارتياح لأن الرئيس ترامب والسيدة الأولى والحضور بخير... وأتمنى له دوام السلامة والعافية".

