تحديث إطار تقييم القدرات السيبرانية لدول الاتحاد الأوروبي

26 ابريل 2026 15:26

أصدرت وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني، نسخة محدثة من إطار تقييم القدرات الوطنية للأمن السيبراني، المصممة لمساعدة الدول على تقييم نضج استراتيجياتها الأمنية السيبرانية وتقدم التنفيذ.

وتوفر الأداة المعدلة نهجا منظما لتحديد نقاط القوة والضعف والمجالات التي تحتاج إلى تطوير إضافي.

أخبار ذات صلة
«التعاون الخليجي» يؤكد أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز
أميركا والاتحاد الأوروبي يوقعان مذكرة بشأن المعادن الحيوية

ويمكّن الإطار، المعرف باسم "NCAF 2.0" والموجّه لصانعي السياسات والمسؤولين الحكوميين المشرفين على التخطيط الوطني للأمن السيبراني، السلطات من تتبع التقدم على المستويين الاستراتيجي والتشغيلي مع تحسين فهم مدى فعالية تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية.

ويدعم الإطار المحدث التنسيق بين الدول الأعضاء من خلال توفير نقطة مرجعية مشتركة لتقييم القدرات، وذلك تماشيا مع التشريعات الرئيسية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توجيه "NIS2"، كما يسهّل عمليات مراجعة الأقران ويشجع على تبادل أفضل الممارسات في حوكمة الأمن السيبراني.، فضلا عن توفير طريقة متسقة لدول الاتحاد الأوروبي لقياس وتحسين جاهزية الأمن السيبراني، ما يقلل من التجزئة عبر الأساليب الوطنية.

المصدر: وام
آخر الأخبار
100 لاعب في مهرجان ثلاثيات الكرة الطائرة بالشارقة
الرياضة
100 لاعب في مهرجان ثلاثيات الكرة الطائرة بالشارقة
اليوم 18:00
أبوظبي
علوم الدار
"الأرصاد" يتوقع ارتفاع درجات الحرارة غداً
اليوم 17:55
هزاع بن زايد يطّلع على مستجدات المشاريع والبرامج السكنية في منطقة العين
علوم الدار
هزاع بن زايد يطّلع على مستجدات المشاريع والبرامج السكنية في منطقة العين
اليوم 17:45
حرب النفوذ تشتعل.. صراع ثلاثي بين فيفا و«فيفبرو» واتحاد عالمي جديد
الرياضة
حرب النفوذ تشتعل.. صراع ثلاثي بين فيفا و«فيفبرو» واتحاد عالمي جديد
اليوم 17:30
حمدان بن محمد يحضر أفراح البلوشي
علوم الدار
حمدان بن محمد يحضر أفراح البلوشي
اليوم 17:29
