5 قتلى جراء استهدافات إسرائيلية في قطاع غزة

قتل 5 فلسطينيين، بينهم امرأة، منذ فجر أمس، جراء قصف وإطلاق نار للجيش الإسرائيلي جنوبي مدينة غزة ووسط القطاع.

وفي أحدث الاعتداءات، قتلت فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي غربي مدينة رفح جنوبي القطاع. وقبل ذلك، وصل مستشفى الشفاء جثمانا فلسطينيين اثنين إثر قصف مسيرة إسرائيلية استهدف دراجة نارية قرب دوار الكويت على شارع صلاح الدين جنوب شرقي مدينة غزة.

وأضافت المصادر أن فلسطينياً آخر قتل بمنطقة المغراقة وسط القطاع، فيما توفي طفل متأثراً بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وأطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائف على مناطق شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، تزامناً مع إطلاق نار من الآليات العسكرية، وفق شهود عيان. وفي وسط القطاع، شهدت المناطق الشرقية لمخيم البريج إطلاق نار من مروحية إسرائيلية وقصفاً مدفعياً.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية الأجزاء الشرقية من حي التفاح شرقي مدينة غزة، وأطلقت الزوارق الحربية قذائفها تجاه ساحل المدينة. وفي الضفة الغربية، أصيب 3 فلسطينيين، أمس، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مناطق بالضفة، فيما قطع مستوطنون مئات أشجار الزيتون في سهل ترمسعيا شمالي رام الله.