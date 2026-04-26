الإثنين 27 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

5 قتلى جراء استهدافات إسرائيلية في قطاع غزة

شاب يختبئ خلف عمود خلال غارة إسرائيلية على مدرسة في حي الزيتون بغزة (أرشيفية)
27 ابريل 2026 01:55

غزة (الاتحاد)

قتل 5 فلسطينيين، بينهم امرأة، منذ فجر أمس، جراء قصف وإطلاق نار للجيش الإسرائيلي جنوبي مدينة غزة ووسط القطاع. 
وفي أحدث الاعتداءات، قتلت فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي غربي مدينة رفح جنوبي القطاع. وقبل ذلك، وصل مستشفى الشفاء جثمانا فلسطينيين اثنين إثر قصف مسيرة إسرائيلية استهدف دراجة نارية قرب دوار الكويت على شارع صلاح الدين جنوب شرقي مدينة غزة. 
وأضافت المصادر أن فلسطينياً آخر قتل بمنطقة المغراقة وسط القطاع، فيما توفي طفل متأثراً بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.
وأطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائف على مناطق شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، تزامناً مع إطلاق نار من الآليات العسكرية، وفق شهود عيان. وفي وسط القطاع، شهدت المناطق الشرقية لمخيم البريج إطلاق نار من مروحية إسرائيلية وقصفاً مدفعياً.
كما قصفت المدفعية الإسرائيلية الأجزاء الشرقية من حي التفاح شرقي مدينة غزة، وأطلقت الزوارق الحربية قذائفها تجاه ساحل المدينة. وفي الضفة الغربية، أصيب 3 فلسطينيين، أمس، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مناطق بالضفة، فيما قطع مستوطنون مئات أشجار الزيتون في سهل ترمسعيا شمالي رام الله.

حرب غزة
فلسطين
الحرب في غزة
إسرائيل
قطاع غزة
رفح
غزة
الجيش الإسرائيلي
قصف إسرائيلي
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©