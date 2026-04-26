الإثنين 27 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الأونروا» تقلص دوام مدارسها بالضفة الغربية مؤقتاً

مدرسة تابعة للأونروا (أرشيفية)
27 ابريل 2026 01:56

رام الله (الاتحاد)

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أمس، تقليص دوام مدارسها في الضفة الغربية المحتلة بشكل مؤقت، بسبب إجراءات «التقشف».
وأعلنت الوكالة الأممية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» تقليص دوام مدارسها في الضفة الغربية إلى أربعة أيام أسبوعياً بدلاً من خمسة، وذلك ضمن إجراءات التقشف، في ظل الأزمة المالية الحادة التي تواجهها.
وأوضحت الأونروا أن القرار يأتي ضمن حزمة إجراءات تشمل أقاليمها الخمسة «الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة»، وتهدف إلى ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وأضافت أنها قررت أيضاً خفض دوام موظفيها بنسبة 20% بما يشمل القطاع التعليمي، وبما يضمن الحد الأدنى من استمرارية العملية التعليمية.
وأكدت الأونروا أن هذه الإجراءات مؤقتة ومحددة بسقف زمني حتى نهاية العام الجاري، مشددة على مواصلة جهودها لتفادي أي انقطاع في خدماتها الحيوية.
ومطلع أبريل الجاري، قال مدير الاتصال في الأونروا جوناثان فاولر، إن الضغوط السياسية والاقتصادية أدت إلى تقليص الخدمات المقدّمة للاجئين الفلسطينيين بنسبة 20 بالمئة، في ظل أزمة مالية متفاقمة تهدد قدرة الوكالة على الاستمرار في أداء مهامها.
وتأسست الأونروا عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفُوّضت بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الـ5.
وتعتمد الوكالة في تمويلها على تبرعات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتعد الجهة الرئيسية التي تقدم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، بما يشمل الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والمأوى.

التزام وحياد
وتزعم تل أبيب أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام «الأونروا» الحياد.
وأدى ذلك إلى تعطيل عمل الوكالة، إثر تعليق بعض الدول المانحة دعمها المالي للأونروا، ما فاقم الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©