«سنتكوم» تعلن اعتراض إحدى سفن أسطول الظل الإيراني

سفينة حربية أميركية مشاركة في مهمة حصار الموانئ الإيرانية (من المصدر)
27 ابريل 2026 01:56

واشنطن (الاتحاد)

أعلن الجيش الأميركي أمس، اعتراض سفينة جديدة تابعة لأسطول الظل الإيراني في بحر العرب، وذلك في إطار الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية.
وذكرت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، في بيان على صحفتها بموقع «إكس»، أن مروحية تابعة للبحرية الأميركية اعترضت في وقت سابق أمس سفينة مرتبطة بإيران في بحر العرب مشيراً إلى أن السفينة امتثلت للتوجيهات العسكرية الأميركية بالعودة إلى إيران تحت المرافقة.
وأضاف البيان أن السفينة المعترضة كانت من بين 19 سفينة تابعة لأسطول الظل التي تخضع لعقوبات من قبل وزارة الخزانة الأميركية، وذلك لقيامها بأنشطة تتعلق بنقل منتجات طاقة ونفط وغاز إيرانية إلى الأسواق الخارجية.
وأكدت القيادة المركزية الأميركية أنها تواصل تطبيق الحصار بشكل كامل على السفن التي تدخل الموانئ الإيرانية أو تغادرها، مشيرة إلى أنها حولت مسار 37 سفينة منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. وتواصل واشنطن ممارسة ضغوط اقتصادية على إيران من خلال العقوبات والحصار البحري في وقت تلوح باستئناف العمل العسكري.

أخبار ذات صلة
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً جداً وسننتصر
ترامب: لا داعي للاجتماع مع إيران إذا لم تنفذ مطالبنا
آخر الأخبار
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس كازاخستان تسلمها عبدالله بن زايد
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس كازاخستان تسلمها عبدالله بن زايد
اليوم 22:49
مساكن جاهزة
علوم الدار
تنفيذاً لتوجيهات الشيخة هند بنت مكتوم.. «محمد بن راشد للإسكان» تعلن بدء تخصيص أكبر دفعة من المساكن الجاهزة للمواطنين
اليوم 19:32
الرئيس الأميركي بعد هبوطه في قاعدة أندروز الجوية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً جداً وسننتصر
27 ابريل 2026
تصاعد الدخان من مناطق مستهدفة بمحافظة النبطية اللبنانية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصدر تحذيراً لإخلاء 7 بلدات لبنانية
27 ابريل 2026
سفينة حربية أميركية مشاركة في مهمة حصار الموانئ الإيرانية (من المصدر)
الأخبار العالمية
«سنتكوم» تعلن اعتراض إحدى سفن أسطول الظل الإيراني
27 ابريل 2026
