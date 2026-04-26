العاهل الأردني: أمن دول الخليج أساس لأمن المنطقة والعالم

عمان (وكالات)



أكد العاهل الأردني الملك عبد اللّٰه الثاني، أمس، أن أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أساس لأمن المنطقة والعالم واستقرارهما.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان صحفي، إن ذلك جاء خلال لقاء الملك عبد اللّٰه الثاني مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح لبحث العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل توسيع التعاون في عدة مجالات، وضرورة تكثيف العمل العربي المشترك لاستدامة التهدئة في المنطقة.

وذكر البيان أن العاهل الأردني أكد ضرورة أن يضمن أي اتفاق لخفض التصعيد أمن الدول العربية. ولفت الملك عبد اللّٰه الثاني إلى ضرورة دعم لبنان في جهوده للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته، ومنع أي محاولات للاحتلال الإسرائيلي لاستغلال أوضاع المنطقة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.