الإثنين 27 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

العاهل الأردني: أمن دول الخليج أساس لأمن المنطقة والعالم

27 ابريل 2026 01:55

عمان (وكالات)

أكد العاهل الأردني الملك عبد اللّٰه الثاني، أمس، أن أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أساس لأمن المنطقة والعالم واستقرارهما.
وقال الديوان الملكي الأردني في بيان صحفي، إن ذلك جاء خلال لقاء الملك عبد اللّٰه الثاني مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح لبحث العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل توسيع التعاون في عدة مجالات، وضرورة تكثيف العمل العربي المشترك لاستدامة التهدئة في المنطقة.
وذكر البيان أن العاهل الأردني أكد ضرورة أن يضمن أي اتفاق لخفض التصعيد أمن الدول العربية. ولفت الملك عبد اللّٰه الثاني إلى ضرورة دعم لبنان في جهوده للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته، ومنع أي محاولات للاحتلال الإسرائيلي لاستغلال أوضاع المنطقة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

أخبار ذات صلة
«الأونروا» تقلص دوام مدارسها بالضفة الغربية مؤقتاً
5 قتلى جراء استهدافات إسرائيلية في قطاع غزة
آخر الأخبار
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس كازاخستان تسلمها عبدالله بن زايد
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس كازاخستان تسلمها عبدالله بن زايد
اليوم 22:49
مساكن جاهزة
علوم الدار
تنفيذاً لتوجيهات الشيخة هند بنت مكتوم.. «محمد بن راشد للإسكان» تعلن بدء تخصيص أكبر دفعة من المساكن الجاهزة للمواطنين
اليوم 19:32
الرئيس الأميركي بعد هبوطه في قاعدة أندروز الجوية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً جداً وسننتصر
27 ابريل 2026
تصاعد الدخان من مناطق مستهدفة بمحافظة النبطية اللبنانية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصدر تحذيراً لإخلاء 7 بلدات لبنانية
27 ابريل 2026
سفينة حربية أميركية مشاركة في مهمة حصار الموانئ الإيرانية (من المصدر)
الأخبار العالمية
«سنتكوم» تعلن اعتراض إحدى سفن أسطول الظل الإيراني
27 ابريل 2026
