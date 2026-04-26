ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً جداً وسننتصر

عواصم (الاتحاد)



أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً جداً، معرباً عن ثقته في تحقيق الولايات المتحدة الانتصار، وفق ما نقلته عنه شبكة فوكس نيوز. وشدد ترامب على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي، قائلاً إن ذلك غير مقبول، مضيفاً أن بلاده ستعمل على الاستحواذ على ما وصفه بالغبار النووي الإيراني في إطار أي مفاوضات محتملة.

وفي الوقت ذاته، فتح ترامب الباب أمام الحوار، مشيراً إلى أنه إذا كانت إيران تريد التحدث فيمكنها الاتصال بنا، معرباً عن أمله في أن تتحلى إيران بالذكاء في التعامل مع الأزمة.

وأضاف أن بعض الأطراف التي تتعامل معها واشنطن في هذا الملف عقلانية للغاية، بينما وصف أطرافًا أخرى بأنها أقل عقلانية.

وانتقد ترامب مواقف بعض الحلفاء، مشيراً إلى أن حلف شمال الأطلسي لم يقف إلى جانب الولايات المتحدة في ملف إيران، كما أبدى تحفظه على إعلان المملكة المتحدة نيتها إرسال سفن بعد انتهاء الحرب، معتبراً أن ذلك ليس جيدًا.

إلى ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه بحث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي، أمس، الحاجة المُلحة لاستئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز. وأشار مكتب ستارمر إلى العواقب الوخيمة على الاقتصاد العالمي وتكلفة المعيشة لمواطني المملكة المتحدة والعالم أجمع بسبب إغلاق المضيق.

وأضاف المكتب: أطلع رئيس الوزراء الرئيس ترامب على مستجدات مبادرته المشتركة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاستعادة حرية الملاحة.

في الأثناء، وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسلام أباد مرة أخرى أمس، في الوقت الذي تسابق فيه القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية الزمن لإحياء محادثات وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن، بعد أن أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب مبعوثيه بعدم السفر إلى إسلام آباد لإجراء مفاوضات مطلع هذا الأسبوع.

وقال مسؤولون باكستانيون، أمس، إن القيادة السياسية والعسكرية في باكستان تسابق الزمن، لإعادة إحياء محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

ويعمل وسطاء بقيادة باكستان على سد الفجوات بين أميركا وإيران، طبقا لمسؤول إقليمي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

وقال المسؤول المشارك في جهود الوساطة إن إيران لا تزال مصرة على إنهاء الحصار الأميركي على موانئها قبل بدء جولة جديدة من المحادثات مع إدارة ترامب.

إلى ذلك، أعرب رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن، عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية أن الاتصال جرى خلاله استعراض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أعرب عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، ويحول دون تجدد التصعيد.

وأكد ضرورة فتح الممرات البحرية، وضمان حرية الملاحة، وعدم استخدامها كورقة ضغط أو مساومة، مشدداً في هذا السياق على الآثار السلبية لذلك على دول المنطقة، وإمدادات الطاقة والغذاء في العالم، وانعكاساتها على الأمن والسلم الدوليين.



محادثات

كما بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع مفاوضين أميركيين خلال اتصال هاتفي أمس، أحدث التطورات في المحادثات بين طهران وواشنطن، بحسب ما نقلت تقارير إعلامية عن مصدر في الخارجية التركية.