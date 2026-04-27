الإثنين 27 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

قصر بكنجهام: الملك تشارلز يقوم بزيارة إلى أميركا

الملك تشارلز البريطاني والملكة كاميلا
27 ابريل 2026 09:33

قال قصر بكنجهام إن زيارة الدولة التي سيقوم بها الملك تشارلز إلى الولايات المتحدة ستمضي كما هو مخطط لها اليوم الاثنين عقب إجراء مباحثات مع مسؤولين أميركيين.
ومن المقرر أن يصل الملك تشارلز وزوجته كاميلا إلى الولايات المتحدة في زيارة تستمر أربعة أيام.
وتتضمن الزيارة لقاء خاصا مع ترامب وإلقاء خطاب أمام ​الكونجرس بمناسبة مرور 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة، وتهدف إلى دعم العلاقات الأميركية البريطانية.
وقال متحدث باسم قصر بكنجهام "بعد مناقشات جرت على جانبي المحيط الأطلسي طوال اليوم، وبناء على نصيحة الحكومة، يمكننا تأكيد أن الزيارة الرسمية لجلالتيهما ‌ستجري كما هو مخطط لها".
وأضاف "الملك وقرينته ​ممتنان للغاية لجميع الذين عملوا بسرعة لضمان استمرار ذلك، ويتطلعان إلى بدء الزيارة".
وقال مصدر في القصر إنه قد تطرأ تعديلات طفيفة على مناسبة أو مناسبتين.
وفي وقت سابق، ذكر متحدث باسم قصر بكنجهام ​أن الملك تشارلز يشعر بارتياح كبير ‌لعلمه ⁠أن ترامب وزوجته ‌ميلانيا وكل ضيوف حفل العشاء لم يصبهم أذى، ‌مضيفا أنه يجري اطلاع الملك تشارلز بصورة كاملة على تطورات الموقف.
وأفاد مصدر في القصر بأن الملك تشارلز وزوجته ⁠كاميلا تواصلا بشكل خاص مع ترامب وميلانيا للتعبير عن دعمهما لهما.

البيان المشترك الصادر عقب اجتماع وزيرة الخارجية البريطانية ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات
مسؤولون إماراتيون وبريطانيون: استمرار ثقة المستثمرين بالإمارات رغم الاضطرابات الإقليمية
المصدر: وكالات
