الإثنين 27 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
حرائق غابات تجتاح شمال اليابان

رجل إطفاء يستعد لمكافحة حريق غابات في محافظة إيواتي، اليابان.
27 ابريل 2026 12:58

تواصل حرائق الغابات الاشتعال لليوم السادس على التوالي في محافظة إيواتي شمال شرقي اليابان.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن الحرائق، حتى صباح اليوم الاثنين، قد أتت على مساحة تبلغ 1618 هكتارا حول بلدة أوتسوتشي.

وأفادت تقارير بأن نحو 1200 عنصر من فرق الطوارئ التابعة لخدمة الإطفاء والجيش يشاركون في مكافحة ألسنة اللهب.

وصدرت أوامر إجلاء حتى الآن لأكثر من 1500 أسرة.

ولم يتم تسجيل أي وفيات حتى الآن، لكن وردت تقارير بإصابة شخصين بجروح طفيفة.

وقالت السلطات إن ألسنة اللهب انتشرت بسرعة بسبب جفاف مستمر ورياح قوية. كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية هطول أمطار خفيفة في المنطقة خلال الأيام المقبلة.

المصدر: وكالات
اليابان
حرائق الغابات
