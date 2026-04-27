زعيم كوريا الشمالية يتعهد بمواصلة دعم روسيا

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مجددا دعم بلاده لروسيا، متعهدا بمساعدة موسكو على تحقيق النصر، وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن كيم قوله، لوزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف خلال لقائهما أمس الأحد في بيونغ يانغ، إن "كوريا الشمالية ستدعم، كما هي الحال دائما، سياسة الاتحاد الروسي في الدفاع عن السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية والمصالح الأمنية".

وأعرب كيم عن "ثقته بأن الجيش والشعب الروسي سيحققان النصر حتما"، بحسب الوكالة الكورية.

وأعلن الجانبان أن وفديهما ناقشا تعزيز العلاقات العسكرية. وصرح بيلوسوف، في هذا السياق، بأن موسكو مستعدة لتوقيع خطة تعاون تشمل الفترة من العام 2027 حتى 2031.

ووقعت كوريا الشمالية وروسيا عام 2024 معاهدة عسكرية تلزم كلا من الدولتين بتقديم مساعدة عسكرية "بدون تأخير" للطرف الآخر في حال تعرضه لهجوم.