الإثنين 27 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زعيم كوريا الشمالية يتعهد بمواصلة دعم روسيا

زعيم كوريا الشمالية يتستقبل وزير الدفاع الروسي
27 ابريل 2026 14:56

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مجددا دعم بلاده لروسيا، متعهدا بمساعدة موسكو على تحقيق النصر، وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن كيم قوله، لوزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف خلال لقائهما أمس الأحد في بيونغ يانغ، إن "كوريا الشمالية ستدعم، كما هي الحال دائما، سياسة الاتحاد الروسي في الدفاع عن السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية والمصالح الأمنية".
وأعرب كيم عن "ثقته بأن الجيش والشعب الروسي سيحققان النصر حتما"، بحسب الوكالة الكورية.
وأعلن الجانبان أن وفديهما ناقشا تعزيز العلاقات العسكرية. وصرح بيلوسوف، في هذا السياق، بأن موسكو مستعدة لتوقيع خطة تعاون تشمل الفترة من العام 2027 حتى 2031.
ووقعت كوريا الشمالية وروسيا عام 2024 معاهدة عسكرية تلزم كلا من الدولتين بتقديم مساعدة عسكرية "بدون تأخير" للطرف الآخر في حال تعرضه لهجوم.

أخبار ذات صلة
المصدر: آ ف ب
كوريا الشمالية
روسيا
دعم عسكري
آخر الأخبار
جانب من الجلسة
التعليم والمعرفة
مكتبة محمد بن راشد تقدم قراءة واعية لخريطة «الشفرة العاطفية عند الأطفال»
اليوم 16:46
شعار هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة
علوم الدار
"أبوظبي للطفولة المبكرة" تتعاون مع 10 شركات ناشئة عالمية لدعم الأسر
اليوم 16:31
الرياضة
خورفكان يفتقد لاعبَين مهمَّين في «مؤجلة» شباب الأهلي
اليوم 16:30
الرياضة
أرسنال ملوك الركنيات في البريميرليج
اليوم 16:00
اقتصاد
75 مليون درهم أرباح «الإمارات لتعليم القيادة» خلال الربع الأول بنمو 9%
اليوم 15:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©