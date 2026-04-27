إسرائيل توسع نطاق غاراتها على لبنان

بدأ الجيش ​الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تنفيذ غارات على شرق ⁠لبنان موسعا نطاق ​حملته الجوية خلال ​وقف ‌لإطلاق ⁠النار ​لم ينجح في وقف الأعمال القتالية بالكامل.

وقال ‌متحدث باسم الجيش الإسرائيلي ​إن الضربات تستهدف بنى تحتية في سهل ‌البقاع بشرق لبنان، ​إلى جانب مناطق في جنوب البلاد.

وذكرت ​مصادر ‌أمنية أن ‌الغارات استهدفت محيط ⁠بلدة النبي شيت قرب ​الحدود اللبنانية الشرقية مع سوريا.

كانت وزارة الصحة اللبنانية أفادت بأن الغارات الإسرائيلية على جنوب البلاد، أمس الأحد، أسفرت عن مقتل 14 شخصا، في اليوم الأعنف منذ إعلان وقف إطلاق النار قبل أكثر من أسبوع.