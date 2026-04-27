البحرين تسقط جنسية 69 شخصا بتهمة «تمجيد الأعمال العدائية الإيرانية»

أعلنت ​وزارة الداخلية البحرينية، اليوم ⁠الاثنين، إسقاط جنسية ​69 ​شخصا ‌وعائلاتهم ⁠ممن «أبدوا ​تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية ‌الآثمة».

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا) أن القرار يأتي «في إطار الجهود الهادفة للحفاظ على الأمن والاستقرار، واستناداً لنص المادة (10/3) من قانون الجنسية البحرينية».

وأضافت الوكالة: «صدر قرار بإسقاط الجنسية البحرينية عن من أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، أو قاموا بالتخابر مع جهات خارجية، حيث بلغ عدد من تم إسقاط الجنسية عنهم حتى الآن، بمن فيهم عوائلهم بالتبعية، (69) شخصاً، وجميعهم من أصول غير بحرينية».

وتعرضت البحرين لاعتداءات إيرانية طالت العديد من الدول خلال التصعيد العسكري الذي شهدته المنطقة.