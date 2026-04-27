الإثنين 27 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البحرين تسقط جنسية 69 شخصا بتهمة «تمجيد الأعمال العدائية الإيرانية»

27 ابريل 2026 17:48

أعلنت ​وزارة الداخلية البحرينية، اليوم ⁠الاثنين، إسقاط جنسية ​69 ​شخصا ‌وعائلاتهم ⁠ممن «أبدوا ​تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية ‌الآثمة».

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا) أن القرار يأتي «في إطار الجهود الهادفة للحفاظ على الأمن والاستقرار، واستناداً لنص المادة (10/3) من قانون الجنسية البحرينية».

وأضافت الوكالة: «صدر قرار بإسقاط الجنسية البحرينية عن من أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، أو قاموا بالتخابر مع جهات خارجية، حيث بلغ عدد من تم إسقاط الجنسية عنهم حتى الآن، بمن فيهم عوائلهم بالتبعية، (69) شخصاً، وجميعهم من أصول غير بحرينية».

وتعرضت البحرين لاعتداءات إيرانية طالت العديد من الدول خلال التصعيد العسكري الذي شهدته المنطقة.

المصدر: وكالات
البحرين
مملكة البحرين
التخابر
إيران
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©