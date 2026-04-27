أفغانستان تعلن سقوط قتلى بقصف باكستاني.. وإسلام آباد تنفي

أعلنت السلطات الأفغانية مقتل أربعة أشخاص وإصابة سبعين آخرين بجروح في ​هجمات شنتها باكستان بقذائف مورتر ‌وصواريخ اليوم الاثنين، وهو ما نفته إسلام آباد.

وفي ولاية كونار شرقي أفغانستان، أعلن مسؤول حكومي تسجيل قصف بقذائف الهاون وغارات جوية باكستانية كانت واسعة النطاق.

وأضاف "منذ ظهر اليوم، شنت باكستان هجمات على عاصمة كونار، أسد آباد، وثلاث مناطق أخرى".

كانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 45 آخرين.

وقال متحدث باسم شرطة الولاية، نقلاً عن مديرية الصحة العامة في كونار، إن المواقع التي استُهدفت شملت "سكن الطلاب التابع للجامعة المركزية" في أسد آباد والحي المقابل للمبنى.

ونفت وزارة الإعلام الباكستانية، في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، مهاجمة المناطق السكنية، واصفة أي ادعاء من هذا القبيل بأنه "كذبة صارخة".