الإثنين 27 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أفغانستان تعلن سقوط قتلى بقصف باكستاني.. وإسلام آباد تنفي

رجل يتفقد منزله بعد أن أصابته قذائف مدفعية في أفغانستان
27 ابريل 2026 19:47

أعلنت السلطات الأفغانية مقتل أربعة أشخاص وإصابة سبعين آخرين بجروح في ​هجمات شنتها باكستان بقذائف مورتر ‌وصواريخ اليوم الاثنين، وهو ما نفته إسلام آباد.
وفي ولاية كونار شرقي أفغانستان، أعلن مسؤول حكومي تسجيل قصف بقذائف الهاون وغارات جوية باكستانية كانت واسعة النطاق.
وأضاف "منذ ظهر اليوم، شنت باكستان هجمات على عاصمة كونار، أسد آباد، وثلاث مناطق أخرى".
كانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 45 آخرين.
وقال متحدث باسم شرطة الولاية، نقلاً عن مديرية الصحة العامة في كونار، إن المواقع التي استُهدفت شملت "سكن الطلاب التابع للجامعة المركزية" في أسد آباد والحي المقابل للمبنى.
ونفت وزارة الإعلام الباكستانية، في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، مهاجمة المناطق السكنية، واصفة أي ادعاء من هذا القبيل بأنه "كذبة صارخة".

أخبار ذات صلة
إسرائيل توسع نطاق غاراتها على لبنان
زلزال قوي يضرب الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان
المصدر: وكالات
أفغانستان
باكستان
قصف
آخر الأخبار
محمد بن راشد يزور مصنع «البركة» للتمور الأكبر في العالم بمدينة دبي الصناعية
علوم الدار
اليوم 20:32
الجامعة العربية: حماية الملكية الفكرية تدعم استدامة قطاع الرياضة
الرياضة
اليوم 20:30
اتحاد الكرة يعقد ورشة عمل قانونية لمناقشة تعديلات الأندية
الرياضة
اليوم 20:28
قيادات إعلامية خليجية: صورة الخليج في الإعلام العالمي تشكل أهمية استراتيجية كقوة ناعمة
علوم الدار
اليوم 20:04
المركز الزراعي الوطني يبرم شراكة لتمكين المزارعين وتسريع وصول المنتجات الوطنية للأسواق
علوم الدار
اليوم 19:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©