قتيلان على الأقل في تصادم قطارين بإندونيسيا

أعلنت شركة السكك الحديد الحكومية في إندونيسيا، اليوم الإثنين، مقتل شخصان على الأقل جراء تصادم قطارين قرب محطة بيكاسي تيمور على بعد حوالى 25 كيلومترا من العاصمة جاكرتا.

وقالت المتحدثة باسم شركة السكك الحديد آن بوربا: «تظهر سجلات المستشفيات مقتل ضحيتين».

كما أشارت بوربا الى أن فرق الاطفاء والجيش وهيئة البحث والانقاذ الوطنية، تواصل العمل على إجلاء ضحايا ومصابين.

وأسفر آخر حادث قطار كبير في إندونيسيا الواقعة في جنوب شرق آسيا، عن مقتل أربعة من أفراد الطاقم وجرح نحو عشرين شخصا في مقاطعة جاوا الغربية في يناير من عام 2024.

وحوادث وسائل النقل شائعة في إندونيسيا حيث غالبا ما تكون الحافلات والقطارات وحتى الطائرات قديمة وتفتقر للصيانة الجيدة.



وفي عام 2015 لقي 16 شخصا حتفهم إثر اصطدام قطار ركاب بحافلة صغيرة عند معبر سكة حديد في جاكرتا.