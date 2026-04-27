عدد اليوم
عدد اليوم
صور.. هولندا تنظم احتفالات شعبية بعيد ميلاد الملك

الملك فيليم ألكسندر والملكة ماكسيما يصافحان الجمهور خلال احتفالات شعبية بيوم الملك
27 ابريل 2026 21:24

احتفل الهولنديون، اليوم الاثنين، بعيد ميلاد ملكهم التاسع والخمسين، وسط احتفالات عامة غلب عليها اللون البرتقالي المميز للبلاد.

وفي الاستقبال الرسمي لهذا العام بمناسبة يوم الملك، حظي الملك فيليم ألكسندر وعائلته باستقبال حافل في بلدة "دوكم" القديمة، الواقعة في أقصى شمال هولندا.

  • الملك فيليم ألكسندر وعائلته يصلون إلى بلدة
    الملك فيليم ألكسندر وعائلته يصلون إلى بلدة "دوكم" للمشاركة في الاحتفالات

وهنأ  يوهانس كرامر عمدة البلدة، الملك مستذكرا الوقت القصير الذي قضاه الملك في "دوكم" عام 1986 عندما كان متزلجا شابا خلال "سباق المدن الإحدى عشرة" للتزلج السريع.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك هولندا بذكرى يوم الملك
عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية هولندا ويبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

ومرة أخرى، تمتعت العائلة المالكة بمعدلات شعبية مرتفعة خلال احتفالات عيد الميلاد هذا العام.

وقد استمرت ثقة الشعب في الملك ويليم ألكسندر في الزيادة مع ارتفاع ملحوظ بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا. 

وحصلت الملكة ماكسيما على نسبة تقييم عالية بلغت 7.5 من 8 ونالت ولية العهد الأميرة أماليا بنسبة 7.3.

  • الأميرة أماليا، ولية عهد هولندا
    الأميرة أماليا، ولية عهد هولندا

ويحظى التزام أماليا الواضح بالدفاع الوطني بتقدير واسع النطاق. فقد أنهت ولية العهد تدريبها الأساسي في القوات المسلحة مطلع العام، وتستكمل حاليًا تدريبها كجندية احتياطية إلى جانب دراستها للقانون.

آخر الأخبار
غيث النعيمي يحرز لقب بطولة العين للشطرنج الخاطف
الرياضة
غيث النعيمي يحرز لقب بطولة العين للشطرنج الخاطف
اليوم 22:15
ملك البحرين وسلطان عمان يبحثان المستجدات والأوضاع الإقليمية والدولية
الأخبار العالمية
ملك البحرين وسلطان عمان يبحثان المستجدات والأوضاع الإقليمية والدولية
اليوم 21:53
غوتيريش يفتتح اجتماع الدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذّر من تسارع وتيرة انتشار الأسلحة النووية
اليوم 21:42
«رأسيات» أزارو و«توغلات» رحيمي تُشعل «المُبارزة المغربية» في دوري أدنوك
الرياضة
«رأسيات» أزارو و«توغلات» رحيمي تُشعل «المُبارزة المغربية» في دوري أدنوك
اليوم 21:27
الملك فيليم ألكسندر والملكة ماكسيما يصافحان الجمهور خلال احتفالات شعبية بيوم الملك
الأخبار العالمية
صور.. هولندا تنظم احتفالات شعبية بعيد ميلاد الملك
اليوم 21:24
