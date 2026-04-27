صور.. هولندا تنظم احتفالات شعبية بعيد ميلاد الملك

احتفل الهولنديون، اليوم الاثنين، بعيد ميلاد ملكهم التاسع والخمسين، وسط احتفالات عامة غلب عليها اللون البرتقالي المميز للبلاد.

وفي الاستقبال الرسمي لهذا العام بمناسبة يوم الملك، حظي الملك فيليم ألكسندر وعائلته باستقبال حافل في بلدة "دوكم" القديمة، الواقعة في أقصى شمال هولندا.

الملك فيليم ألكسندر وعائلته يصلون إلى بلدة "دوكم" للمشاركة في الاحتفالات

وهنأ يوهانس كرامر عمدة البلدة، الملك مستذكرا الوقت القصير الذي قضاه الملك في "دوكم" عام 1986 عندما كان متزلجا شابا خلال "سباق المدن الإحدى عشرة" للتزلج السريع.

ومرة أخرى، تمتعت العائلة المالكة بمعدلات شعبية مرتفعة خلال احتفالات عيد الميلاد هذا العام.

وقد استمرت ثقة الشعب في الملك ويليم ألكسندر في الزيادة مع ارتفاع ملحوظ بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا.

وحصلت الملكة ماكسيما على نسبة تقييم عالية بلغت 7.5 من 8 ونالت ولية العهد الأميرة أماليا بنسبة 7.3.

الأميرة أماليا، ولية عهد هولندا

ويحظى التزام أماليا الواضح بالدفاع الوطني بتقدير واسع النطاق. فقد أنهت ولية العهد تدريبها الأساسي في القوات المسلحة مطلع العام، وتستكمل حاليًا تدريبها كجندية احتياطية إلى جانب دراستها للقانون.