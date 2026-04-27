الأمم المتحدة تحذّر من تسارع وتيرة انتشار الأسلحة النووية

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، من تسارع وتيرة انتشار الأسلحة النووية، وذلك خلال افتتاح اجتماع للدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقال غوتيريش، في كلمته الافتتاحية "المعاهدة تتلاشى وبقيت الالتزامات من دون تنفيذ، بينما تتراجع الثقة والمصداقية، وتتسارع دوافع الانتشار. علينا إحياء المعاهدة مجددا".

ويعقد الموقعون على المعاهدة التاريخية اجتماعا في الأمم المتحدة، وسط تصاعد المخاوف من سباق تسلح جديد.

وخلال المراجعة الأخيرة للمعاهدة في العام 2022، حذر غوتيريش من أن البشرية "يفصلها سوء تقدير أو خطأ واحد في الحساب عن إبادة نووية".

وقال دو هونغ فييت سفير فيتنام لدى الأمم المتحدة، الذي يرأس المؤتمر "لا ينبغي أن نتوقع من هذا المؤتمر حلّ التوترات الاستراتيجية التي تطغى على عصرنا... لكن التوصل إلى نتيجة متوازنة تؤكد الالتزامات الأساسية وتضع خطوات عملية للمضي قدما، من شأنه أن يعزز نزاهة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

وأضاف "سيكون لنجاح هذا المؤتمر أو فشله تداعيات تتجاوز هذه القاعات بكثير، وتتجاوز السنوات الخمس المقبلة إذ تلوح في الأفق احتمالات سباق تسلح نووي جديد".

وتهدف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى كبح انتشار الأسلحة النووية ودعم نزعها بالكامل وتعزيز التعاون في إطار الاستخدامات النووية المدنية.