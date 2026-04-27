الثلاثاء 28 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عون لـ«حزب الله»: من يجر لبنان إلى الحرب «خائن»

تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
28 ابريل 2026 01:11

بيروت (الاتحاد)

دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس، معارضي المفاوضات المباشرة مع إسرائيل والتي تتوسط فيها الولايات المتحدة، إلى انتظار بدء المفاوضات والحكم على النتيجة، مشدداً على أن «المفاوضات ليست خيانة».
وقال عون، في بيان أوردته الرئاسة اللبنانية، إن حكومته «أبلغت الجانب الأميركي، ومنذ اللحظة الأولى أن وقف إطلاق النار هو خطوة أولى ضرورية لأي مفاوضات لاحقة، وهذا ما كررناه في الجلستين اللتين عقدتا على مستوى السفراء في  14و 23 أبريل».
وأضاف عون أن «ذلك ما ورد بشكل واضح في البيان الذي صدر عن الخارجية الأميركية بعد الجلسة الأولى، والذي ينص في فقرته الثالثة على أنه لن تشن إسرائيل أي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية، بما في ذلك الأهداف المدنية والعسكرية، وغيرها من أهداف الدولة في الأراضي اللبنانية، براً وبحراً وجواً».
واعتبر عون أن «هذا هو الموقف الرسمي للدولة اللبنانية مما يحصل في لبنان أو في واشنطن»، مشدداً على أن «أي كلام آخر غير معنيين به».
وتساءل الرئيس اللبناني قائلاً: «يحاسبنا بعضهم أننا اتخذنا قرار الذهاب إلى المفاوضات بحجة عدم وجود إجماع وطني وأنا أسأل: هل عندما ذهبتم إلى الحرب حظيتم أولاً بالإجماع الوطني؟»، في إشارة إلى «حزب الله».
وأضاف: «قبل بدء المفاوضات بدأ بعضهم بتوجيه سهام الانتقادات والتخوين، والادعاء أننا نذهب إلى المفاوضات مستسلمين، نقول لهؤلاء انتظروا لتبدأ المفاوضات واحكموا على النتيجة».
وشدد الرئيس اللبناني على أن «ما نقوم به ليس خيانة، بل الخيانة يرتكبها من يأخذ بلده إلى الحرب تحقيقاً لمصالح خارجية».

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©