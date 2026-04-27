واشنطن: انقسام القيادة الإيرانية أكبر عقبة أمام التوصل إلى اتفاق

سفينة حربية أميركية توقف سفينة ترفع العلم الإيراني تحاول الإبحار إلى ميناء في إيران (من المصدر)
28 ابريل 2026 01:11

عواصم (الاتحاد، وكالات)

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أمس، إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع المحاولات الإيرانية لفرض سيطرة غير قانونية على حركة الملاحة في مضيق هرمز.
وحذر روبيو، في مقابلة تلفزيونية، من مساعي طهران لفرض واقع جديد في الممر المائي الدولي، وقال: «لا يمكنهم جعل هذا الأمر طبيعياً، كما لا يمكننا التسامح مع محاولتهم تطبيع نظام تقرر فيه إيران من يسمح له باستخدام ممر مائي دولي، وكم يتعين عليك دفعه لهم مقابل استخدامه».
وأوضح وزير الخارجية الأميركي، أن الانقسام داخل القيادة الإيرانية يعتبر العقبة الأكبر أمام التوصل إلى اتفاق مع طهران.
وأعرب روبيو عن اعتقاده بأن «الإيرانيين جادون في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وذلك لانتشال أنفسهم من الورطة التي يغرقون فيها وخاصة على الصعيد الاقتصادي».
وقال: «علينا أن نضمن أن أي صفقة يتم إبرامها أو أي اتفاق يتم التوصل إليه يجب أن يكون كفيلاً بمنعهم بشكل قاطع وحاسم من الانطلاق مسرعين نحو امتلاك سلاح نووي في أي مرحلة كانت».
وأضاف أن «معدلات التضخم في إيران أصبحت أسوأ ولا تزال تعاني موجة جفاف مستمرة، كما لا تزال تواجه صعوبات في دفع رواتب الموظفين».
وأكد: «لقد أصيب اقتصادها بالركود التام، وهي تواجه عقوبات اقتصادية خانقة مفروضة عليها من شتى أنحاء العالم».
‌وذكرت وسائل إعلام أميركية، أمس، نقلاً عن ‌مسؤول أميركي ‌أن إيران قدمت عبر ‌وسطاء باكستانيين ‌مقترحاً ⁠جديداً إلى ⁠واشنطن لإعادة ⁠فتح مضيق هرمز ⁠وإنهاء الحرب.
ويشمل ⁠المقترح إرجاء المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة، على أن يتم فتح المضيق، ورفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية أولاً.
في غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» ارتفاع عدد السفن الذي عادت إلى الموانئ الإيرانية بسبب الحصار إلى 38 سفينة.
وذكرت أن «القوات الأميركية ستواصل فرض الحصار على الموانئ الإيرانية لمنع السفن من الدخول إليها أو الخروج منها».

