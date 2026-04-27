الثلاثاء 28 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
ترامب يسعى لتغيير اسم وكالة الهجرة والجمارك

27 ابريل 2026 23:39

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأييده لمقترح يقضي بتغيير اسم وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE)، ليصبح الاختصار الجديد (NICE).

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، قد ألمحت إلى هذا التوجه عبر منصة «إكس» في وقت سابق الاثنين.

وجاء ذلك بعد أن أعاد ترامب نشر مقترح على منصته «تروث سوشيال» للمؤثرة المحافظة أليسا ماري، دعت فيه إلى إضافة كلمة «الوطنية» إلى الاسم الحالي للوكالة.

وبموجب هذا التعديل، سيتحوّل الاختصار من (ICE) – الذي يعني «الثلج» – إلى (NICE)، التي تعني «لطيف» أو «جيد».

وعلّق ترامب على المقترح بالقول: «فكرة رائعة!!! نفّذوها».

ولم يتضح بعد مدى إمكانية اعتماد هذا التغيير بشكل رسمي، خاصة أن الوكالة تتبع وزارة الأمن الداخلي الأميركية.

المصدر: د ب أ
