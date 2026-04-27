الثلاثاء 28 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

البيت الأبيض يراجع إجراءات تأمين ترامب عقب واقعة حفل العشاء

المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت (رويترز)
28 ابريل 2026 00:10

أعلنت الإدارة الأميركية، الاثنين، أن البيت الأبيض يعيد النظر في بروتوكولات الأمن، عقب حادثة إطلاق النار التي وقعت السبت داخل أحد فنادق واشنطن، حيث كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من كبار المسؤولين يحضرون حفل عشاء.

وتُعد هذه الواقعة ثالث حادث أمني كبير يستهدف ترامب خلال أقل من عامين، في وقت يستعد فيه لموسم صيفي حافل بالفعاليات العامة، ما يضع جهاز الخدمة السرية تحت ضغط متزايد في ظل أجواء سياسية ودولية متوترة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إن كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز ستعقد اجتماعاً مع مسؤولي جهاز الخدمة السرية ووزارة الأمن الداخلي، لبحث الترتيبات الأمنية الخاصة بالفعاليات الكبرى التي يشارك فيها الرئيس، مشيرة إلى أن تعديلات محتملة على الإجراءات الأمنية قيد الدراسة.

وأضافت ليفيت: «نبحث دائماً عن سبل لتعزيز الأمن، والافتراض بأن كل شيء مثالي ليس نهجاً عملياً».

وأوضحت أن المسؤولين سيناقشون أيضاً ما إذا كان من المناسب أن يحضر الرئيس ونائبه، جيه دي فانس، الفعاليات نفسها، في إطار مراجعة أوسع للإجراءات الاحترازية.

كما كشفت عن أن مناقشات جرت بشأن تسلسل الخلافة الرئاسية قبيل حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، الذي أقيم السبت.

المصدر: رويترز
