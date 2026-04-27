الرئيس العراقي يكلف الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة

هدى جاسم (بغداد)

كلف الرئيس العراقي نزار ⁠آميدي، مساء أمس، علي الزيدي، مرشح «الإطار التنسيقي» بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وتقديم حكومته خلال 30 يوماً.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن مراسم التكليف جرت في القصر الجمهوري، بحضور كل من رئيس البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، وقادة «الإطار التنسيقي»، وعدد من النواب وكبار المسؤولين.

وأعلن «الإطار التنسيقي» أن قرار ترشيح علي الزيدي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة جاء بعد تنازل كل من رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري كامل المالكي، ورئيس «ائتلاف الإعمار والتنمية» محمد شياع السوداني، عن الترشح لرئاسة وتشكيل الحكومة المقبلة.

كما ذكر «الإطار التنسيقي» في بيان له أن «هذا القرار يؤكد الحرص على المصالح الوطنية العليا، وتيسير تجاوز الانسداد السياسي، ولإتاحة الفرصة أمام الإطار التنسيقي لاختيار المرشح الذي تتوافق معه المواصفات المطلوبة لشغل منصب رئيس الوزراء، ويتناسب مع متطلبات المرحلة وتحدياتها».