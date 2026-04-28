الثلاثاء 28 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
الادعاء الأميركي يوجه تهمة محاولة اغتيال ترامب لمهاجم حفل العشاء

الادعاء الأميركي يوجه تهمة محاولة اغتيال ترامب لمهاجم حفل العشاء
28 ابريل 2026 07:25

وجّه المدّعون الأميركيون، إلى المسلح الذي حاول اقتحام حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، تهمة محاولة اغتيال الرئيس دونالد ترامب، وتهمتين أُخريين تتعلقان بالأسلحة.

 

ويواجه كول توماس آلن (31 عامًا) عقوبةً قد تصل إلى السجن مدى الحياة، في حال إدانته بمحاولة اغتيال الرئيس خلال العشاء الذي أُقيم السبت الماضي في فندق بواشنطن.

 

ولم يحدّد آلن، المتحدّر من ولاية كاليفورنيا، ما إذا كان سيُقرّ بالذنب أم لا خلال الجلسة، وأُبقي رهن الاحتجاز في انتظار مثوله مجددًا أمام المحكمة.

 

وأوضح المدّعون أنه كان في حوزة آلن بندقية ومسدس نصف آلي وثلاثة سكاكين، عندما حاول اختراق النظام الأمني في فندق هيلتون، حيث كان يُقام الحفل.

 

 

المصدر: وام
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
محاولة اغتيال
