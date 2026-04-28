السلطات اليونانية: إطلاق نار في أثينا يسفر عن إصابة عدة أشخاص

أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الثلاثاء، أن شخصا أطلق النار داخل مكتب للضمان الاجتماعي ومبنى محكمة في العاصمة أثينا، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

وأوضحت الشرطة أن عمليات التمشيط لا تزال جارية للعثور على الجاني.

وأضافت الشرطة، أن المسلح كان يحمل بندقية، وأنه بدأ هجومه بإطلاق النار داخل مكتب الضمان الاجتماعي، مما أدى إلى إصابة أحد الموظفين.

وتابعت الشرطة أنه يشتبه أن الرجل نفسه، قام لاحقا بإطلاق النار في الطابق الأرضي من مبنى محكمة، حيث سقط جراء ذلك عدة مصابين. ولم تتضح بعد الدوافع الكامنة وراء الحادثين.