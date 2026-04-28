الأمم المتحدة: قتلى وجرحى جراء قصف في أفغانستان

أكدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن عشرات المدنيين قُتلوا أو جُرحوا أمس الاثنين، في قصف استهدف مواقع في شرق أفغانستان من بينها جامعة، واتهمت الحكومة الأفغانية باكستان التي تشهد معها توتراً منذ أشهر.

إلا أن البعثة الأممية في أفغانستان «يوناما» المفوضة بتوثيق استهدافات المدنيين، لم تُحدد بعد العدد الدقيق للقتلى والجرحى.

وأكدت «يوناما» عبر منصة «إكس»، ضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، بما في ذلك المؤسسات التعليمية، في جميع الظروف، وفقاً للقانون الإنساني الدولي.

وكانت الحكومة الأفغانية أعلنت، الاثنين، مقتل سبعة مدنيين وإصابة 85 آخرين بقذائف مدفعية وصواريخ أطلقتها القوات الباكستانية على مدن في ولاية كونار الواقعة على الحدود مع باكستان، أبرزها أسد آباد.

ومن جهتها، نفت وزارة الإعلام الباكستانية استهداف مناطق سكنية أو جامعة أسد آباد، ووصفت هذه الاتهامات بأنها «كذبة صارخة».

وأعلنت وزارة الخارجية الأفغانية، على منصة «إكس» الثلاثاء، أنها استدعت القائم بالأعمال الباكستاني لإبلاغه بالاحتجاج على الهجمات، والتي وصفتها بأنها مستفزة.