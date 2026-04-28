الثلاثاء 28 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة: قتلى وجرحى جراء قصف في أفغانستان

28 ابريل 2026 18:47

أكدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن عشرات المدنيين قُتلوا أو جُرحوا أمس الاثنين، في قصف استهدف مواقع في شرق أفغانستان من بينها جامعة، واتهمت الحكومة الأفغانية باكستان التي تشهد معها توتراً منذ أشهر.

إلا أن البعثة الأممية في أفغانستان «يوناما» المفوضة بتوثيق استهدافات المدنيين، لم تُحدد بعد العدد الدقيق للقتلى والجرحى.

وأكدت «يوناما» عبر منصة «إكس»، ضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، بما في ذلك المؤسسات التعليمية، في جميع الظروف، وفقاً للقانون الإنساني الدولي.

وكانت الحكومة الأفغانية أعلنت، الاثنين، مقتل سبعة مدنيين وإصابة 85 آخرين بقذائف مدفعية وصواريخ أطلقتها القوات الباكستانية على مدن في ولاية كونار الواقعة على الحدود مع باكستان، أبرزها أسد آباد.

ومن جهتها، نفت وزارة الإعلام الباكستانية استهداف مناطق سكنية أو جامعة أسد آباد، ووصفت هذه الاتهامات بأنها «كذبة صارخة».

وأعلنت وزارة الخارجية الأفغانية، على منصة «إكس» الثلاثاء، أنها استدعت القائم بالأعمال الباكستاني لإبلاغه بالاحتجاج على الهجمات، والتي وصفتها بأنها مستفزة.

المصدر: وكالات
الأمم المتحدة
أفغانستان
باكستان
إسلام آباد
آخر الأخبار
2.9 مليار درهم أرباح «إي آند» في الربع الأول من 2026
اقتصاد
2.9 مليار درهم أرباح «إي آند» في الربع الأول من 2026
اليوم 20:28
اقتصاد
415 مليار درهم التجارة الخارجية غير النفطية لأبوظبي خلال عام 2025
اليوم 20:24
علوم الدار
حمدان بن زايد يستقبل مجلس إدارة جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك
اليوم 20:24
اقتصاد
سلطان الجابر: خروج الإمارات من «أوبك» قرار سيادي يتماشى مع استراتيجية طويلة الأمد للطاقة
اليوم 20:05
علوم الدار
صناع محتوى في ملتقى المؤثرين: الوفاء لدولة ترعى الإبداع وتوفر كرامة العيش واجب وموقف أخلاقي
اليوم 19:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©