ترامب: إيران تريد إعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت

قال دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنها تريد فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن، ريثما ترتّب أوضاع قيادتها.

ولم يتضح من منشور ترامب على منصة تروث سوشال كيف أوصلت إيران هذه الرسالة، كما لم تعلّق إيران بعد على المسألة.

وأضاف ترامب في المنشور: «أبلغتنا إيران للتو بأنها في "حالة انهيار"، وتريد منا فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن خلال محاولة تسوية أوضاع قيادتها، وأعتقد أنها ستتمكن من ذلك!».

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق على المنشور على منصة «تروث سوشال».

وأكد مسؤول أميركي أن ترامب غير راضٍ عن مقترح إيران الأخير بشأن إنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين، مما يضعف الآمال في تسوية النزاع الذي أدى إلى تعطل إمدادات الطاقة، وتفاقم التضخم، ومقتل الآلاف.