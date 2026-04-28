أبرز الأخبار
إسرائيل تستخدم المياه «سلاحاً» في غزة

طفل يجلب مياه الشرب في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط القطاع (أف ب)
29 ابريل 2026 01:32

جنيف (وكالات)

أخبار ذات صلة
إسرائيل تصدر أوامر إخلاء لـ 16 بلدة وقرية في لبنان
إجلاء 105 مرضى من غزة لتلقي العلاج بالخارج

حذّرت منظمة «أطباء بلا حدود»، أمس، من أن إسرائيل تتقصّد حرمان أهالي قطاع غزة من الحصول على المياه اللازمة للحياة، مندّدة بما وصفته بأنه حملة عقاب جماعي بحقّ الفلسطينيين.
وقالت المنظمة إن التدمير الواسع الذي طال البنية التحتية المدنية للمياه في غزة إلى جانب عرقلة الوصول إليها، يشكّلان معاً «جزءاً لا يتجزأ من الإبادة التي تنفّذها إسرائيل» بالقطاع.
وفي تقريرها الذي حمل عنوان «المياه كسلاح»، لفتت «أطباء بلا حدود» إلى أن «الندرة المُهندَسة» للمياه تحدث بالتوازي مع قتل المدنيين وتدمير المرافق الصحية وتدمير المنازل.
وقالت مديرة الطوارئ في المنظمة، كلير سان فيليبو، في بيان «تعرف السلطات الإسرائيلية أن الحياة تنتهي من دون مياه»، مضيفة، «مع ذلك، فقد دمّرت بشكل متعمّد ومنهجي البنية التحتية للمياه في غزة، وفي الوقت نفسه تواصل منع دخول الإمدادات المرتبطة بالمياه».
وأشار تقرير «أطباء بلا حدود» إلى بيانات صادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي تفيد بأن إسرائيل دمّرت أو ألحقت أضراراً بنحو 90% من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة.
وقالت المنظمة «محطّات تحلية المياه والآبار وخطوط الأنابيب وشبكات الصرف الصحي باتت غير صالحة للعمل أو يتعذّر الوصول إليها»، فيما وُثّقت حوادث عدّة تعرّضت فيها شاحنات المياه والآبار التابعة لها لإطلاق نار أو تدمير.
وبحسب سان فيليبو فقد «أُصيب وقُتل فلسطينيون لمجرّد محاولتهم الوصول إلى المياه».
وأشارت المنظمة إلى أنها بجانب السلطات المحلية، تُعدّ أكبر منتج وموزّع رئيس لمياه الشرب في غزة. ففي الشهر الماضي، وفّرت «أطباء بلا حدود» أكثر من 5.3 مليون لتر من المياه يومياً، وهو ما يلبي الحدّ الأدنى من احتياجات أكثر من 407 آلاف شخص، أي نحو خُمس سكان القطاع.
وبحسب المنظمة، فإن ثلث طلباتها لإدخال إمدادات حيوية للمياه والصرف الصحي، بما في ذلك وحدات تحلية المياه والمضخات وخزانات المياه ومبيدات الحشرات والكلور ومواد كيميائية أخرى لمعالجة المياه، «قوبلت بالرفض أو أنها لم تلقَ أي ردّ». وفي هذا الجانب، حذّرت سان فيليبو من أن الحرمان من المياه، بالاقتران مع أوضاع معيشية كارثية واكتظاظ شديد وانهيار النظام الصحي، يخلق بيئة مثالية لانتشار الأمراض.

آخر الأخبار
مقاتلة «إف 35» تنطلق من حاملة طائرات أميركية في بحر العرب (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب: إيران أبلغتنا أنها في «حالة انهيار» وتحاول تحديد قيادتها
29 ابريل 2026
عناصر من قوات الأمن العراقية في بغداد (أرشيفية)
الأخبار العالمية
القوات العراقية تطلق النار على طائرة مسيّرة فوق «المنطقة الخضراء»
29 ابريل 2026
طفل يجلب مياه الشرب في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط القطاع (أف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تستخدم المياه «سلاحاً» في غزة
29 ابريل 2026
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو
الأخبار العالمية
فرنسا تجدد التأكيد على هدف عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً
29 ابريل 2026
جانب من لندن
الأخبار العالمية
بريطانيا تستدعي سفير إيران رداً على «تعليقات تحريضية»
29 ابريل 2026
