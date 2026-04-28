بريطانيا تستدعي سفير إيران رداً على «تعليقات تحريضية»

لندن (وكالات)

أعلنت ​بريطانيا، أمس، أنها استدعت ⁠السفير الإيراني لدى المملكة ​المتحدة ​على خلفية ‌ما ⁠وصفته ​الحكومة بتعليقات السفارة الإيرانية «غير المقبولة والتحريضية» على ‌مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح ‌وزير شؤون الشرق ​الأوسط البريطاني هاميش فالكونر في بيان نقلته وزارة الخارجية ‌أن «السفارة يجب ​أن تتوقف عن أي شكل ​من ‌أشكال التواصل ⁠الذي ‌يمكن ‌تفسيره على ⁠أنه تحريض على ​العنف في المملكة المتحدة أو على الصعيد الدولي».

⁠وكانت الحكومة استدعت السفير الإيراني الشهر الماضي بعد توجيه اتهامات لشخص إيراني وآخر يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية للاشتباه في ​مساعدتهما أجهزة المخابرات الإيرانية.