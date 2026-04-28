بريطانيا تستدعي سفير إيران رداً على «تعليقات تحريضية»

لندن (وكالات)
أعلنت بريطانيا، أمس، أنها استدعت السفير الإيراني لدى المملكة المتحدة على خلفية ما وصفته الحكومة بتعليقات السفارة الإيرانية «غير المقبولة والتحريضية» على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هاميش فالكونر في بيان نقلته وزارة الخارجية أن «السفارة يجب أن تتوقف عن أي شكل من أشكال التواصل الذي يمكن تفسيره على أنه تحريض على العنف في المملكة المتحدة أو على الصعيد الدولي».
وكانت الحكومة استدعت السفير الإيراني الشهر الماضي بعد توجيه اتهامات لشخص إيراني وآخر يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية للاشتباه في مساعدتهما أجهزة المخابرات الإيرانية.