الملك تشارلز الثالث يؤكد على الروابط الأميركية - البريطانية

أكد ملك المملكة المتحدة، تشارلز الثالث، في خطاب ألقاه أمام الكونجرس الأميركي، متانة الروابط التاريخية بين بلاده والولايات المتحدة.

وأقرّ الملك بوجود «أوقات من عدم اليقين الكبير»، معربًا في الوقت ذاته عن امتنانه للشعب الأميركي، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا.

وقال تشارلز: «لقد كان مصير بلدينا مترابطًا على مدى هذا الزمن».

ويُذكر أن تشارلز الثالث يُعد ثاني ملك بريطاني يلقي كلمة أمام جلسة مشتركة للكونجرس، بعد والدته، إليزابيث الثانية، التي ألقت خطابًا مماثلًا عام 1991، أكدت فيه عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وأهمية القيم الديمقراطية المشتركة.