الأربعاء 29 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الملك تشارلز الثالث يؤكد على الروابط الأميركية - البريطانية

29 ابريل 2026 00:21

أكد ملك المملكة المتحدة، تشارلز الثالث، في خطاب ألقاه أمام الكونجرس الأميركي، متانة الروابط التاريخية بين بلاده والولايات المتحدة.

وأقرّ الملك بوجود «أوقات من عدم اليقين الكبير»، معربًا في الوقت ذاته عن امتنانه للشعب الأميركي، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا.

أخبار ذات صلة
الذكاء الاصطناعي يعزز الطمأنينة ويقلص المخاطر في دور الرعاية
ترامب: إيران تريد إعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت

وقال تشارلز: «لقد كان مصير بلدينا مترابطًا على مدى هذا الزمن».

ويُذكر أن تشارلز الثالث يُعد ثاني ملك بريطاني يلقي كلمة أمام جلسة مشتركة للكونجرس، بعد والدته، إليزابيث الثانية، التي ألقت خطابًا مماثلًا عام 1991، أكدت فيه عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وأهمية القيم الديمقراطية المشتركة.

المصدر: وكالات
