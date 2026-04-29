كولومبيا: توقيف المشتبه به عن الهجوم الدامي

أوقفت الشرطة الكولومبية زعيم عصابة مسلحة يشتبه في أنه العقل المدبر لأعنف هجوم بعبوة ناسفة على المدنيين في البلاد منذ عقود وقع قبل ثلاثة أيام.

وأسفر الهجوم الذي وقع السبت على طريق سريع في مقاطعة كاوكا (جنوب غرب) عن مقتل 21 شخصا وإصابة 56 آخرين.

ووصف الرئيس غوستافو بيترو الهجوم بأنه "إرهابي"ونسبه إلى مجموعة من المسلحين.

وأعلنت الشرطة أنها أوقفت خوسيه فيتونكو. وجاء في بيان للشرطة أن فيتونكو هو "الشخص الرئيسي المسؤول" عن الهجوم في كاوكا.

وتسبب الهجوم بأكبر عدد من الضحايا منذ هجوم بوغوتا عام 2003.

ودعم الجيش العملية التي أدت إلى القبض على فيتونكو في مدينة بالميرا (غرب).

وتظهر صور نشرتها السلطات فيتونكو وهو يرتدي سترة واقية من الرصاص، ويرافقه شرطيون مسلّحون.



