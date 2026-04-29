الأربعاء 29 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

عواصف عنيفة تضرب تكساس وتخلف أضراراً واسعة

29 ابريل 2026 08:55

اجتاحت عواصف رعدية أجزاء من ولاية تكساس الأميركية أمس، ما أدى إلى نقل شخصين على الأقل إلى المستشفى.

وتعرضت عدة منازل ومؤسسات لأضرار، وتشردت عائلات في مدينة مينيرال ويلز الصغيرة، الواقعة على بعد نحو 45 ميلا (72 كيلومترا) غرب فورت وورث.

وقال قائد الإطفاء في المدينة رايان دن إن شخصين نقلا إلى المستشفى، فيما تلقى آخرون إصابات طفيفة العلاج في موقع الحادث، مشيرا إلى عدم تسجيل أي وفيات أو حالات مفقودة حتى الآن.

وحذر دن السكان من الاقتراب من منطقة صناعية تشهد "أضرارا كبيرة ومخاطر واسعة منتشرة في الطرق".

وتأتي هذه الأحوال الجوية العنيفة بعد أيام فقط من عاصفة رعدية تسببت في إعصار أودى بحياة شخصين على الأقل في شمال تكساس، وأدى إلى تشريد عائلات.

المصدر: وكالات
