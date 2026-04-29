الأربعاء 29 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أوروبا الأسرع احتراراً في العالم

29 ابريل 2026 16:05

صنف تقرير حالة المناخ في أوروبا لعام 2025، القارة بأنها الأسرع احتراراً في العالم.

وعزا التقرير ذلك -إلى التزايد الملحوظ في تواتر وشدة موجات الحرّ، وارتفاع معدلات درجات الحرارة بوتيرة تفوق باقي قارات العالم محذراً من فقدان التنوع البيولوجي نتيجة لتغير المناخ.

وخلص أحدث تقرير، صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية " WMO"، بالتعاون مع خدمة تغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي "كوبرنيكوس"، إلى أن نحو 95% من قارة أوروبا، شهدت درجات حرارة سنوية أعلى من المتوسط.

وقالت سيليستى ساولو، الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، "منذ عام 1980 ارتفعت درجة حرارة أوروبا بمعدل ضعف المتوسط ​​العالمي".

وأفاد التقرير بأن أوروبا شهدت آثار تغير المناخ بوضوح في عام 2025، مشيراً إلى تضرر القارة من تراجع كبير في الغطاء الثلجي، وانتشار الجفاف وموجات الحر وحرائق غابات، بالتزامن مع حدوث ارتفاع في درجة حرارة المحيطات.

وذكر أن مناطق شمال أوروبا، التي تضم فنلندا والنرويج والسويد، شهدت موجة حرّ استمرت ثلاثة أسابيع في يوليو، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية، كما ارتفعت درجات الحرارة في تركيا إلى 50 درجة مئوية في يوليو، وتأثر 85% من سكان اليونان بدرجات حرارة مرتفعة بلغت 40 درجة مئوية.

كما شهدت أجزاء واسعة من غرب وجنوب أوروبا موجتين حارتين شديدتين في شهر يونيو، وتعرضت البرتغال وإسبانيا وفرنسا لموجة حر ثالثة في أغسطس، وسجلت بريطانيا والنرويج وأيسلندا أعلى متوسط ​​سنوي لدرجات الحرارة منذ بدء تسجيل البيانات.

المصدر: وام
الحرارة
أوروبا
