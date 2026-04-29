قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
دونالد ترامب يدعو إيران للإسراع باتفاق ينهي الحرب

مقاتلة «إف 35» تنطلق من حاملة طائرات أميركية في بحر العرب (أرشيفية)
29 ابريل 2026 18:35

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إيران إلى «الإسراع» في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة يضع حدًا نهائيًا للحرب.

وفي غضون ذلك، يستعد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث للإدلاء بإفادته الأولى أمام الكونغرس بشأن الحرب مع إيران، فيما أفادت تقارير إعلامية أميركية بأن ترامب يميل إلى رفض المقترح الإيراني الأخير، الذي يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الذي فرضته واشنطن على الموانئ الإيرانية.

أخبار ذات صلة
لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي توافق على تعيين كيفن وورش رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي
الملك تشارلز يواصل فعاليات زيارته للولايات المتحدة

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب أبلغ إدارته الاستعداد لحصار طويل لموانئ إيران، بهدف دفعها إلى التخلي عن برنامجها النووي، انطلاقًا من اعتقاده أن طهران «لا تفاوض بحسن نية». كما يسعى إلى إلزامها بتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عامًا، والقبول بقيود صارمة بعد تلك المرحلة.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: «إيران عاجزة عن ترتيب أمورها... من الأفضل لهم أن يعقلوا قريبًا».

المصدر: وكالات
دونالد ترامب
الرئيس الأميركي
أميركا
الولايات المتحدة
واشنطن
طهران
مضيق هرمز
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في لبنان
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في لبنان
«كاف» و«يويفا» يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير كرة القدم حتى 2031
«كاف» و«يويفا» يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير كرة القدم حتى 2031
«الشارقة لرياضة المرأة» تختتم بطولة المدارس التخصصية للسلة والطائرة
«الشارقة لرياضة المرأة» تختتم بطولة المدارس التخصصية للسلة والطائرة
لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي توافق على تعيين كيفن وورش رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي
ميلنر: هذا هو الفارق بين دروجبا ومحمد صلاح
ميلنر: هذا هو الفارق بين دروجبا ومحمد صلاح
