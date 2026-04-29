الأربعاء 29 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في لبنان

29 ابريل 2026 20:00

حذر بيان مشترك صادر عن الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، من دفع نحو ربع سكان البلاد إلى مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة، جراء تصاعد أعمال العنف والضغوط الاقتصادية الراهنة.

ولفت بيان مشترك وزعه اليوم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» وبرنامج الأغذية العالمي بالاشتراك مع وزارة الزراعة اللبنانية إلى أن نحو 1.24 مليون شخص« واحد من كل أربعة» من السكان المشمولين بالدراسة، من المتوقع أن يواجهوا مستويات من انعدام الأمن الغذائي تصنف ضمن مرحلة الأزمة «المرحلة الثالثة» أو أسوأ، خلال الفترة ما بين أبريل وأغسطس 2026.

المصدر: وام
الأمم المتحدة
لبنان
الأمن الغذائي
منظمة الأغذية والزراعة
الفاو
برنامج الأغذية العالمي
