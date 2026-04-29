الأمم المتحدة: السلطات الإيرانية تنتهك حقوق الشعب بطريقة وحشية وقاسية

فولكر تورك
30 ابريل 2026 01:59

جنيف (الاتحاد، وكالات)

أُعدم 21 شخصاً واعتُقل أكثر من 4 آلاف في إيران لأسباب سياسية منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس.
وقالت الوكالة الأممية، في بيان، إنّه «منذ اندلاع الحرب مع الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، أُعدم 9 أشخاص على الأقل على صلة بالاحتجاجات التي جرت في يناير 2026، وأُعدم 10 أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى جماعات معارضة واثنان بتهمة التجسس».
وأوضحت المفوضية السامية أنّه «خلال هذه الفترة، اعتُقل أكثر من 4 آلاف شخص لاتهامات مرتبطة بالأمن القومي». وأضافت أنّ «العديد من المعتقلين هم ضحايا للاختفاء القسري والتعذيب أو غير ذلك من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك الاعترافات القسرية التي يتم بثّها أحياناً على التلفزيون، وعمليات الإعدام الوهمية».
وندّد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في البيان بأنه «علاوة على العواقب الوخيمة للنزاع، تستمر السلطات في انتهاك حقوق الشعب الإيراني بطريقة وحشية وقاسية». وأضاف: «أدعو السلطات إلى تعليق جميع عمليات الإعدام، وفرض وقف مؤقت لتنفيذ عقوبة الإعدام، وضمان الاحترام الكامل لحقوق الدفاع والحق في محاكمة عادلة والإفراج الفوري عن المحتجزين تعسّفياً».

