مستوطنون يقطعون مئات الأشجار المثمرة في «الظاهرية» جنوب الخليل

رام الله (الاتحاد)

قطع مستوطنون إسرائيليون، أمس، مئات الأشجار المثمرة في محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، فيما قتلت القوات الإسرائيلية شاباً فلسطينياً واحتجزت جثمانه قرب مدينة رام الله. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن مستوطنين مسلحين قطعوا أكثر من 200 شجرة زيتون ولوز مثمرة في منطقة «الشويكة» التابعة لبلدة «الظاهرية»، بمحافظة الخليل.

يأتي ذلك بعد هجوم للمستوطنين على مساكن الفلسطينيين في تلك المنطقة، أمس الأول، والاعتداء على السكان بالهراوات وأعقاب البنادق.

وفي سياق متصل، قُتل فلسطيني، أمس، برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة «سلواد» شرق رام الله بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي، إنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية بمقتل شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام البلدة، واحتجاز جثمانه.

وأضافت مصادر محلية، أن «قوات الاحتلال أعدمت الشاب داخل منزله أمام أفراد عائلته، بعد اقتحامه، حيث جرى اعتقاله وهو مصاب، قبل أن يُعلن عن وفاته لاحقاً، كما اعتقلت والده، قبل أن تفرج عنه لاحقاً».