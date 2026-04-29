ترامب يبحث مع بوتين إمكانية وقف إطلاق النار في أوكرانيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إمكانية التوصل ​لوقف إطلاق نار في أوكرانيا، خلال مكالمة هاتفية جمعتهما.

وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي ⁠عقب إعلان الكرملين أن الرئيسين ناقشا ​هدنة مؤقتة في أوكرانيا، تزامنًا مع الذكرى السنوية لانتهاء الحرب ⁠العالمية ​الثانية، التي تحل الشهر المقبل.

وقال ترامب: «أجرينا محادثة جيدة، فأنا أعرفه منذ فترة طويلة».

وأضاف، في تصريحات ‌للصحفيين خلال لقائه برواد الفضاء من مهمة ‌«أرتميس 2» في البيت الأبيض، أنه اقترح على الرئيس ​الروسي «وقف إطلاق النار لبعض الوقت» في أوكرانيا. وتابع: «أعتقد أنه قد يفعل ذلك».