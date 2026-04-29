الأربعاء 29 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يبحث مع بوتين إمكانية وقف إطلاق النار في أوكرانيا

رواد «أرتميس 2» يحيطون بالرئيس الأميركي خلال إجابته على أسئلة الإعلام في البيت الأبيض (وكالات)
29 ابريل 2026 23:28

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إمكانية التوصل ​لوقف إطلاق نار في أوكرانيا، خلال مكالمة هاتفية جمعتهما.

وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي ⁠عقب إعلان الكرملين أن الرئيسين ناقشا ​هدنة مؤقتة في أوكرانيا، تزامنًا مع الذكرى السنوية لانتهاء الحرب ⁠العالمية ​الثانية، التي تحل الشهر المقبل.

وقال ترامب: «أجرينا محادثة جيدة، فأنا أعرفه منذ فترة طويلة».

وأضاف، في تصريحات ‌للصحفيين خلال لقائه برواد الفضاء من مهمة ‌«أرتميس 2» في البيت الأبيض، أنه اقترح على الرئيس ​الروسي «وقف إطلاق النار لبعض الوقت» في أوكرانيا. وتابع: «أعتقد أنه قد يفعل ذلك».

المصدر: وكالات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©