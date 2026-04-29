ترامب يبحث مع بوتين إمكانية وقف إطلاق النار في أوكرانيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إمكانية التوصل لوقف إطلاق نار في أوكرانيا، خلال مكالمة هاتفية جمعتهما.
وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي عقب إعلان الكرملين أن الرئيسين ناقشا هدنة مؤقتة في أوكرانيا، تزامنًا مع الذكرى السنوية لانتهاء الحرب العالمية الثانية، التي تحل الشهر المقبل.
وقال ترامب: «أجرينا محادثة جيدة، فأنا أعرفه منذ فترة طويلة».
وأضاف، في تصريحات للصحفيين خلال لقائه برواد الفضاء من مهمة «أرتميس 2» في البيت الأبيض، أنه اقترح على الرئيس الروسي «وقف إطلاق النار لبعض الوقت» في أوكرانيا. وتابع: «أعتقد أنه قد يفعل ذلك».