جرحى جراء هجوم بمطرقة في طوكيو

قالت وسائل إعلام يابانية، اليوم الخميس، إن رجلا مسلحا بمطرقة هاجم خمسة أشخاص وأصابهم في العاصمة طوكيو، بينهم مراهق يُعتقد أنه تعرّض لضربة في الوجه.

وتُعدّ أعمال العنف نادرة في اليابان التي تسجّل معدلات قتل منخفضة وتطبّق أحد أكثر قوانين السلاح صرامة في العالم.

وهاجم المشتبه به، البالغ 44 عاما، والفارّ من الشرطة، مراهقَين قرب منزله في مدينة فوسا بالعاصمة اليابانية أمس الأربعاء.

وأصيب أحدهما بجروح خطيرة في الوجه، فيما تعرّض الآخر لإصابة طفيفة في الكتف، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ووكالة "كيودو" للأنباء.

وأضافت "كيودو" أن الشرطة، التي وصلت إلى المكان، تعرّضت لرشّ مادة غير معروفة من قبل المشتبه به قبل أن يلوذ بالفرار. وأُصيب ثلاثة من عناصر الشرطة خلال الهجوم.

وامتنعت شرطة طوكيو عن التعليق على الحادث.