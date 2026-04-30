15 قتيلا في غارات إسرائيلية على لبنان

أعلنت السلطات اللبنانية مقتل 15 شخصا وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب البلاد، فيما ندد الرئيس جوزيف عون باستمرار "الانتهاكات المستمرة" رغم سريان وقف لإطلاق النار.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ 17 أبريل، عقب مباحثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان هي الأولى منذ عقود. إلا أن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ هجمات في جنوب لبنان حيث طلب المتحدّث باسمه، الخميس، إخلاء أكثر من عشرين قرية.

وشنّت إسرائيل سلسلة غارات، الخميس، على بلدات عدة.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن غارات على بلدات جبشيت وتول وحاروف "أدت في حصيلة أولية إلى 9" أشخاص إضافة إلى "23 جريحا من بينهم 8 أطفال و7 نساء".

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إن الغارة على جبشيت أدّت إلى مقتل أربعة أشخاص هم أم وأب وطفلاهما.

وفي وقت لاحق، أفادت الوزارة عن مقتل ستة أشخاص في بلدة زبدين. وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن القتلى سقطوا "بعدما استهدفتهم مسيّرة معادية بصاروخين موجهين عندما كانوا مجتمعين قرب جبانة (مقبرة) البلدة".

إلى ذلك، أعلن الجيش اللبناني أن عسكريا قتل "مع عدد من أفراد عائلته نتيجة غارة إسرائيلية معادية استهدفت منزلهم في بلدة كفررمان". ولم تصدر وزارة الصحة حصيلة لهذه الغارة بعد.

ومع تواصل الغارات الإسرائيلية، قال عون خلال لقائه وفدا من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن "الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة في الجنوب على رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، وكذلك هدم المنازل وأماكن العبادة وجرفها، فيما أعداد الضحايا والجرحى يرتفع يوما بعد يوم".