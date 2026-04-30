البديوي: تقدم التكامل الصناعي ودعم الاستثمارات الخليجية المشتركة

جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
1 مايو 2026 00:57

أكد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الخميس، أن التعاون الصناعي بين دول مجلس التعاون حقق تقدما ملحوظا تمثل في تعزيز التكامل الصناعي وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة ودعم سلاسل الإمداد إلى جانب توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليميا ودوليا.

جاء ذلك في كلمة للبديوي خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية عبدالله فخرو وبحضور وزراء الصناعة بدول المجلس.

وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن لجنة التعاون الصناعي تؤدي دورا محوريا في تعزيز العمل الخليجي المشترك من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود.

وذكر أن اللجنة تسهم كذلك في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر رفع قدرته التنافسية وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي.

وأشار البديوي إلى ترحيب المجلس الأعلى، في دورته الـ46 التي عقدت في ديسمبر 2025، بمقترح تنظيم منتدى ومعرض (صنع في الخليج) خلال أكتوبر 2026 بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة لدول المجلس وتعزيز التكامل الصناعي الخليجي.

المصدر: وام
