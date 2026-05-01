עדד אליום
غارات إسرائيلية تستهدف بلدات في جنوب لبنان

الدخان يتصاعد إثر قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
1 مايو 2026 19:58

شن الطيران الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سلسلة غارات استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان وذلك رغم وقف إطلاق النار.
ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة مجدل زون، كما استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية مدينة صور.
وطالت الغارات أيضاً بلدة برعشيت وأطراف بلدة طير حرفا، بينما قام الجيش الإسرائيلي بعملية تفجير في منطقة حامول - الناقورة، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

واستهدفت غارتان إسرائيليتان، بلدة ياطر، كما استهدف القصف المدفعي الأطراف الغربية لبلدتي بني حيان وطلوسة، وفقاً للوكالة الرسمية.

كانت طائرة مسيّرة إسرائيلية قد شنّت، صباح اليوم، غارةً استهدفت دراجة نارية في بلدة المنصوري، كما استهدفت دبابة إسرائيلية البلدة بعدة قذائف، فيما تعرض محيط بلدة كفرشوبا لقصف مدفعي.

كما تعرّض وادي الحجير وأطراف ومحيط بلدات فرون والغندورية وتولين في جنوب لبنان، لقصف إسرائيلي بالقذائف المدفعية من العيار الثقيل (155 ملم).
واستهدفت الغارات الإسرائيلية بعيد منتصف الليل الماضي بلدتي حاريص والطيري في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام.

وسجّل صباح اليوم تحليق للطيران المسير الإسرائيلي، على علو منخفض فوق العاصمة بيروت.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام بين لبنان وإسرائيل ابتداءً من منتصف ليل السادس عشر من أبريل الماضي، بعد غارات إسرائيلية مكثّفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس الماضي.

ثم أعلن في 23 أبريل الماضي تمديد وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع.

المصدر: د ب أ
