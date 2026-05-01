ترامب يرفع الرسوم الجمركية على صادرات أوروبا من السيارات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه سيزيد الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، متهما التكتل بعدم الالتزام باتفاق تجاري سابق.

وكان الاتفاق، الذي أُبرم الصيف الماضي، قد حدّد سقف الرسوم الأميركية على السيارات وقطع الغيار الأوروبية عند 15%، وهو مستوى أدنى من الرسوم البالغة 25% التي فرضها ترامب على العديد من الشركاء التجاريين الآخرين.

وكتب ترامب، على منصته "تروث سوشال"، إنه "بناء على عدم التزام الاتحاد الأوروبي باتفاق التجارة المتفق عليه بالكامل، سأرفع الأسبوع المقبل الرسوم الجمركية المفروضة على سيارات وشاحنات الاتحاد الأوروبي المستوردة إلى الولايات المتحدة. وسترفع الرسوم إلى 25%".

وتعتبر ألمانيا من بين الدول التي يرجح أن تتأثر، بشكل كبير، بأي زيادة حادة في الرسوم على السيارات وقطع الغيار، نظرا لأن حصتها كبيرة من صادرات السيارات في الاتحاد الأوروبي.