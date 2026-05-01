ترامب يعلّق على مقترح إيراني جديد لإنهاء التصعيد

علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على مقترح جديد تقدمت به إيران إلى الولايات المتحدة من أجل إنهاء التصعيد في المنطقة.

وأعرب ترامب عن عدم رضاه عن المقترح علما أن المباحثات بين الجانبين لا تزال متوقفة مع استمرار وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأميركي.

وقال ترامب للصحافيين في حديقة البيت الأبيض "في هذه اللحظة لست راضيا عما يقدمونه"، مكررا أن القادة الإيرانيين "منقسمون" وغير قادرين على التفاهم على استراتيجية للخروج من النزاع.

وأضاف "إنهم يطلبون أمورا لا يمكنني القبول بها".

وقدمت طهران، أمس الجمعة، اقتراحا جديدا لوضع حد للتصعيد.

وأكد الرئيس الأميركي حصول مباحثات مع طهران من دون أن يخوض في تفاصيل مضمونها.

وقال "أجرينا للتو حديثا مع إيران. سنرى ما سيحصل. لكنني أقول إنني لست مسرورا".

وسئل ترامب عن إمكان تجدد المعارك، التي توقفت بموجب وقف لإطلاق النار كان قد أعلنه في الثامن من أبريل الماضي، فأجاب أنه يفضل حلا تفاوضيا.

وأضاف "هل نريد القضاء عليهم نهائيا أم نريد محاولة التوصل إلى اتفاق؟ هذه هي الخيارات المتاحة. لا أفضل الخيار الأول لأسباب إنسانية، ولكنه يبقى خيارا مطروحا".

وأفادت وسائل إعلام، في وقت سابق، بأن "إيران أرسلت نص مقترحها الأخير إلى باكستان، الوسيط في المحادثات مع الولايات المتحدة، مساء الخميس"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.