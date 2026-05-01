الولايات المتحدة تشدد العقوبات على كوبا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، تشديد العقوبات المفروضة على كوبا، معتبرا أن الجزيرة "ما زالت تشكّل تهديدا استثنائيا" للأمن القومي للولايات المتحدة.

العقوبات الجديدة تستهدف مصارف أجنبية تتعامل مع الحكومة الكوبية وتفرض قيودا على الهجرة، ووردت في مرسوم رئاسي نشره الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض.

وفي المرسوم، يفرض ترامب عقوبات على أفراد وكيانات يعملون في قطاعات عدة في الجزيرة منها الطاقة والتعدين، بالإضافة إلى أي شخص يُدان بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وتتهم واشنطن الحكومة الكوبية باتباع "سياسات وممارسات تهدف إلى الإضرار بالولايات المتحدة"، وتتعارض مع "القيم الأخلاقية والسياسية للمجتمعات الحرة والديمقراطية"، بحسب المرسوم.

وبالإضافة إلى الحصار الأميركي المفروض على كوبا منذ عام 1962، فرضت واشنطن حصارا نفطيا على كوبا منذ يناير الماضي، ولم تسمح إلا لناقلة نفط روسية واحدة بدخول البلاد.